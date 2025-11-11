¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤ò¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¡Ö2000±ß¡×¤òÅê¤²Á¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö³ô¤Î¼ÁÌä¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é300Ëü¤â¤¦¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÙ¤±ÏÃ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó²Ë¤Ê¶â»ý¤Á¤¬ÌÙ¤±¤ëÊýË¡¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ðÊó¾¦ºà¤Ë¶â¤òÊ§¤¨¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌÑ¿®¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤â¤¦¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö³ô¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤ë¸Ä¿Í¤Ï¸ø³«¾ðÊó¤ò¸«¤ÆÇäÇã¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÌÙ¤±¤¿¿Í¤ÏÂçÀªµï¤Þ¤¹¡£ÌÙ¤±ÏÃ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÙ¤±ÏÃ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤Ç½ÎÏÃÍ¤ÎÄã¤µ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¾ðÊó¾¦ºà¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÌÙ¤±ÏÃ¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ëÏÃ¤Û¤Éº¾µ½¡£ÌÙ¤±ÏÃ¤Ï·ÐºÑ¤äÀ¯¼£¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£