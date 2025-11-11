TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â¡Ö°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬1³ä¤Îºï¸º¤òÌÜÉ¸¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±Éý¹­¤¤»¿Æ±¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤È¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï½°µÄ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â¡Ö°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï³ÆÅÞ¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£