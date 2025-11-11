½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Î¾ì¤á¤°¤ê¡¡¹â»ÔÁíÍý¡ÖÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¡¡¼«°Ý¤ÇÀ°Íý¤·Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ø
¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â¡Ö°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬1³ä¤Îºï¸º¤òÌÜÉ¸¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤»¿Æ±¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤È¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï½°µÄ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â¡Ö°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï³ÆÅÞ¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ºßÂð°åÎÅ,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾åÅÄ,
ÇÛÀþ,
Ê©ÃÅ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°