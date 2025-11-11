TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÁÖ¤ä¤«¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½©¤Îµ¨¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¶üÏ©¤Ç½éÀã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÀã¤â¤ä¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äËÜ½£¡¢»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ½©À²¤ì¤¬¹­¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹ß¿å³ÎÎ¨¤âÄã¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

°ìÊý¡¢ÂæÉ÷26¹æ¤ÈÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤¹¤â²­Æì¤È¼¯»ùÅç¤Ï±«¤Ç¡¢²­Æì¤Ç¤Ï11·î¤È¤·¤Æ¤Ïµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹Í¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï²­Æì¤ÇºÇÂç150¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²­Æì¤Ç¤Ï´û¤ËÍ¿Æá¹ñÅç¤Ç200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú±«¤ÎÍ½ÁÛ¡¡¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡Û
²­ÆìËÜÅç¡¡:150¥ß¥ê
ÀèÅç½ôÅç¡¡:100¥ß¥ê

¡ÚºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡¤¢¤¹¡Û
²­ÆìËÜÅç¡¡:30¥á¡¼¥È¥ë
ÀèÅç½ôÅç¡¡:25¥á¡¼¥È¥ë

¡Ú¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡:8¡î ¡¡¶üÏ©¡¡:8¡î
ÀÄ¿¹¡¡:10¡î¡¡À¹²¬¡¡:12¡î
ÀçÂæ¡¡:14¡î¡¡¿·³ã¡¡:14¡î
Ä¹Ìî¡¡:13¡î¡¡¶âÂô¡¡:16¡î
Ì¾¸Å²°:17¡î¡¡Åìµþ¡¡:15¡î
Âçºå¡¡:18¡î¡¡²¬»³¡¡:17¡î
¹­Åç¡¡:18¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:18¡î
¹âÃÎ¡¡:20¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:21¡î
¼¯»ùÅç:20¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:26¡î