¡¡¹âÎð¼Ô¤«¤é4600Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï11Æü¡¢º¾µ½¤ÈÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×²¾Áõ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼ÒÌò°÷À®À¥¶ÇÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤é30¡Á60Âå¤ÎÃË½÷5¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¸©Æâ³°¤Ç·×4²¯4ÀéËü±ßÁêÅö¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï6¡Á7·î¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î70ÂåÃËÀ¤ËÊ£¿ô²óÅÅÏÃ¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æº¾µ½»ö·ï¤ÎÁÜºº¤À¤Èµ¶¤ê¡Ö¸ýºÂ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤ò¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¡¢ÃËÀ¤Ë¶â²ô27¸Ä¡Ê»þ²Á4608Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£