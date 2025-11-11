»ÖÅÄ¡¦¸Þ½½Íò¥Ú¥¢¡ÖÈô¤ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¶õÄ´¤ÎÉ÷¤òÆÉ¤ßÌöÆ°¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡¡ ¹ñÆâ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º
¢¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2025 (11¡Á16Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û)
¥Ú¥¢·ëÀ®°ÊÍè¡¢½é¤Î¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¡£1²óÀï¤Ç¤ÏÂæÏÑ¥Ú¥¢¤Ë2-0(21-13¡¢21-14)¤È°µ¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢»ÖÅÄÁª¼ê¤È¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤¬°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤¬Îý½¬¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶õÄ´¤ä²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½éÆü¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¥²¡¼¥àÌÜ¤â2¥²¡¼¥àÌÜ¤â½Ð¤À¤·¤Ï¤¬¤Á¤ã¤¬¤Á¤ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö11ÅÀÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤Ï»ÖÅÄÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉÕ¤±Â¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö²ñ¾ì¼«ÂÎ¡¢(¥·¥ã¥È¥ë¤¬)Èô¤ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºîÀï¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÖÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÁÈ¤ß»Ï¤á¤ÆÆü¤ÏÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËè²óÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£