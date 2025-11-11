JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢11Æü¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ç¡¢ÍèÇ¯½©¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¥¢¥×¥ê¡×¤ÇºÇÂç30Ëü±ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä¹â³Û·èºÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÈÂ´¶È¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

JRÅìÆüËÜ¡¦´îÀª¼ÒÄ¹
¡ÖÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Ê²½¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Suica¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡×

¸½ºß¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¾å¸Â¤¬2Ëü±ß¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¾¯³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¼ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯½©¡¢QR¥³¡¼¥É¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥É·èºÑ¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ç¤ÏºÇÂç30Ëü±ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¤Ò¤âÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Á÷¶âµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

SuicaÃÂÀ¸»þ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯ÅÙËö¤Ç¡¢º£¸å·èÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£

²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î½ªÅÅ·«¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ï·µà²½¤·¤¿Ï©Àþ¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¿ÌÂÐºö¤Î¹©»ö¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¹©»ö¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤È¾å±Û¿·´´Àþ¤Î½ªÅÅ¤òÍèÇ¯½Õ¡¢10¡Á20Ê¬¤Û¤É·«¤ê¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£