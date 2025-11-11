Âçºå²¦¾¡Ö¥Ê¥á¥¯¥¸ÂçÎÌÈ¯À¸¡×SNSÅê¹Æ»ö·ï¡£À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿¹ðÈ¯¼Ô¤¬¡È¼Â·ºÈ½·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡½¡½ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
¡¡2022Ç¯7·î¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÂçºå²¦¾¡×ÀçÂæÃæÅÄÅ¹¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢X¡ÊÅö»þ¤ÏTwitter¡Ë¤Ç¡È¥Ê¥á¥¯¥¸ÂçÎÌÈ¯À¸¡É¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢°ì»þÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËSNS¤Ç³È»¶¤·¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀçÂæÃÏ¸¡¤Ï¸µ½¾¶È°÷ÃËÀ¤ò¤òµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡£¸µ½¾¶È°÷¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯11·î10Æü¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ½¾¶È°÷¤¬½Ð½ê¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖTwitter¤¬X¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿¿¿°Õ¤ÈºÛÈ½¤ÎÇØ·Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÀçÂæÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤ÎÁ´ËÆ¤È¤Ï--¡£Åö»þ¡¢¸½ÃÏ¤ÇËµÄ°¤·¤¿¡Ö³ØÀ¸ËµÄ°¿Í¡×¤Î¼èºàµ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡2022Ç¯7·î¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Î¡ÖÀçÂæÃæÅÄÅ¹¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¡×¤Ç¡Ö¥Ê¥á¥¯¥¸¡×¤Ê¤É¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆâÉô¹ðÈ¯¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËSNS¤Ç³È»¶¤·¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÀçÂæÃÏ¸¡¤Ï¸µ½¾¶È°÷¤ÎÔ¤Ã«À²¿ÃÈï¹ð¿Í¡Ê25¡Ë¤òµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¡£º£Ç¯4·î¤«¤éÀçÂæÃÏºÛ¡Ê¿ÜÅÄÍº°ìºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬¡¢10·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢¡È½·è¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡Ë¡Äî¤Î±ü¤Î¥É¥¢¤«¤é·ºÌ³´±¤é¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÆþÄî¤·¤Æ¤¤¿Èï¹ð¿Í¡£º°¿§¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÃ»È±¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÈï¹ð¿ÍÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È½·è¸øÈ½¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ»ý¤Á¤À¡£
¡¡¿ÜÅÄºÛÈ½´±¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¨Ìò1Ç¯¡Êµá·º¡§Ä¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡Ë¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¿ÜÅÄºÛÈ½´±¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ·ïÈÈ¹ÔÆ°µ¡µÚ¤Ó·Ð°Þ¤Ë¼à¤à¤Ù¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï2022Ç¯7·î24Æü¡¢¼«¿È¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå²¦¾ÀçÂæÃæÅÄÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÎÁÍý¤Ë¥Ê¥á¥¯¥¸¤òº®Æþ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤¬»ö¼Â¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤òTwitter¡Ê¸½¡§X¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢°ì»þµÙ¶È¤Ë´Ù¤é¤»¤Æ¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂçÎÌ¤Î¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬È¯À¸¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¶ÐÌ³´Ä¶¤äÅ¹Ä¹¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ØÉü½²¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ØÄ¥¤·¤¿»ö¼Â¤òTwitter¤ËÅê¹Æ¤·¡¢±ê¾å¤µ¤»¤Æ¶ÈÌ³¤òË¸³²¤µ¤»¤è¤¦¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Èï¹ð¿Í¤Ïºá¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ï»ö¼Â¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¡£ÊÛ¸îÂ¦¤âSNS¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹ðÈ¯ÊýË¡¤ÎÀµÅöÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ÎÅ¬ÍÑ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ï»ö¼Â¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È½·è¤Ç¿ÜÅÄºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÂçÎÌ¤Î¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¡£Èï¹ð¿Í¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¡¢Ä¨Ìò1Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¢¡9·î¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡ÖÂçÎÌÈ¯À¸¡×¤¬ÁèÅÀ¤Ë
¡¡9·î¤Î¸øÈ½¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤Ë¡ÖÂçÎÌ¤È¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤Ï1É¤¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢3É¤¤â4É¤¤â¤¤¤¿¤éÂçÎÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤â¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥Ê¥á¥¯¥¸Ä¶ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¹Ä¹¤ËLINE¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¹Ä¹¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥ë¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ù¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£°Û¾ï»öÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÄÌ¾ï¤Ï³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤Ï¥Ê¥á¥¯¥¸¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤«¤é¡Ë
