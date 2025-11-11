¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡È¤¢¤ëÉôÊ¬¡É¤ËÆ´¤ì¡ÖÍÛµ¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
11·î11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡È¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤È»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÀïÍ§¡É¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢11·î14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëË§º¬¤È¹â¶¶¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶¤ÏË§º¬¤Î¡È¤¢¤ëÉôÊ¬¡É¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÍÛµ¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãý¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤«¤é¤ï¤ê¤È¤³¤¦¡¢¥Ì¥á¥Ì¥á·Ï¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³¤¿Í¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡ª¤½¤¦¤À¤è¤Í¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·ë¹½Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ë§º¬¤Ï¹â¶¶¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÍÇ½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é³¨¤ÎºÍÇ½¡×¡Ö¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë³ØÀ¸»þÂå¡¢Èþ½Ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀèÀ¸¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤°¤é¤¤³¨¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢King ¡õ Prince¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤¿¹â¶¶¤ÎºÍÇ½¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«