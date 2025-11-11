¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨Å¾Íî¡Ä Çò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢¶µ½¬½ê¤Î¡È¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡É¤Ç¤Ï
8Æü¡¢Çò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¼Ö¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ö¸Î¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
8Æü¡¢Çò»³ÇòÀî¶¿¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥É¤Î¼ØÃ«±àÃÏÃó¼Ö¾ì¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡°æ¸©±ÛÁ°Ä®¤Î80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ÏÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁ°¤«¤é¿ÊÆþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤êÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤Î»²²Ã¼Ô Âç²ó¤ê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤â
¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤ê10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬393·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ46·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
70ºÐ°Ê¾å¤ÎÌÈµö¹¹¿·»þ¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡×¡£¶âÂô»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç¤â11Æü¡¢6¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÂ³Ø¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶µ½¬½êÆâ¤òÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¹Ö½¬¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¾¯¤·Âç²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼õ¹Ö¼Ô¡Ê75ºÐ¡Ë¡Ö¡Êº¸ÀÞ»þ¤Ë¡ËÆâ²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¸¡ºº¤È¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¼õ¹Ö¼Ô¡Ê83ºÐ¡Ë¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¾¯¤·¼å¤¤¤«¤Ê¡Ê¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡Ë¡×
¼«Ê¬¤Î±¿Å¾¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÄø¤¬º®¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¶µ½¬½ê¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£