CHEMISTRY¡¢BE:FIRST¡¦MANATO¤È°µ´¬¤Î²Î¾§¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡×¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¡×
¡¡ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡¦CHEMISTRY¤ÎÀîÈªÍ×¡Ê46¡Ë¡¢Æ²ÄÁ²ÅË®¡Ê46¡Ë¤¬10Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£BE:FIRST¡¦MANATO¡Ê24¡Ë¤È¤ÎÈþ¤·¤¤À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë²Î¾§¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMy Gift to You¡Ù¤ò²Î¤¦CHEMISTRY¡õBE:FIRST¡¦MANATO
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#BEFIRST¤Î#MANATO¤µ¤ó¤È¡ØMy Gift to You¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë²Î¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢CHEMISTRY2¿Í¤Î´Ö¤ËMANATO¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¶õ´Ö¤òÊñ¤àÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¼¡×¡ÖÍ¤êÆñ¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡Á¡ª3¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
