ÊÝ¸±¶âº¾µ½¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¼ó³¡¤ÎÃË¡Ä8²óÌÜ¤ÎÂáÊá¡¡½éÂáÊá¤Î¼ÂÄï¤Ï¡È¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¡É¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡¢»¥ËÚ¤Î²ñ¼Ò¡ÖM¡Çs¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉðÆ£·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤È¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÉðÆ£Î¶ÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡¢ÂìÀîµ®¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤éÃË½÷6¿Í¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢2021Ç¯12·î¤´¤í¤«¤é22Ç¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ÂìÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤ò´µ¤Ã¤¿¤Èµ¶¤Ã¤Æ»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤µ¤»¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤·¤ÆÌó1400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÎÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¬8²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤ëÉðÆ£Î¶ÇÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÉðÆ£·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ÂÄï¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤ÏÂìÀîÍÆµ¿¼Ô¤ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂìÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¡¢¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂìÀîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ÂÊì¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÉðÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡ÖM¡Çs¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£