ÌÀÆü¤Ï³ÆÃÏ¤È¤â²º¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¸«¤´¤íÂ¿¤¯¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(11Æü18»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
12Æü(¿å)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤â²º¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢²¼±Û¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷Ãí°ÕÊó¡¢±è´ßÉô¤Î³ÆÃÏ¤ËÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡11·î12Æü(¿å)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
Ä«¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
Ãë¤´¤í¤«¤é¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï6¡îÁ°¸å¤Çº£Ä«¤è¤ê¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï14¡î¤Çº£Æü¤è¤ê3¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬¤ä¤ä´¥Áç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢12～14¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»äÆÄ®
¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¥«¥é¤Ã¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤Ç¡¢º£Æü¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤áÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈ¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Ç¤Ï¤¸¤á2.5m¡¢²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç¤Ï¤¸¤á3m¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡¹ÈÍÕ¸«¤´¤í¾ðÊó
¸«¤´¤í¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÍîÍÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥Ôー¥¯¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ë°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
13Æü(ÌÚ)¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
16Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¯¤º¤Ä¤¡¢Íè½µ¤ÏÊ¿ÃÏ¤â´Þ¤á¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤ÎÀã¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ê¤ÉÁá¤á¤ËÅß»ÙÅÙ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12Æü(¿å)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤â²º¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢²¼±Û¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷Ãí°ÕÊó¡¢±è´ßÉô¤Î³ÆÃÏ¤ËÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡11·î12Æü(¿å)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
Ä«¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
Ãë¤´¤í¤«¤é¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï6¡îÁ°¸å¤Çº£Ä«¤è¤ê¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï14¡î¤Çº£Æü¤è¤ê3¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬¤ä¤ä´¥Áç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢12～14¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»äÆÄ®
¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¥«¥é¤Ã¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤Ç¡¢º£Æü¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤áÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈ¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Ç¤Ï¤¸¤á2.5m¡¢²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç¤Ï¤¸¤á3m¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡¹ÈÍÕ¸«¤´¤í¾ðÊó
¸«¤´¤í¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÍîÍÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥Ôー¥¯¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ë°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
13Æü(ÌÚ)¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
16Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¯¤º¤Ä¤¡¢Íè½µ¤ÏÊ¿ÃÏ¤â´Þ¤á¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤ÎÀã¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ê¤ÉÁá¤á¤ËÅß»ÙÅÙ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£