¡Ú²òÀâ¡ÛÈ½·è¤ÏÍèÇ¯£²·î¡¡°ì¿³¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è¡¡¤Û¤¦½õ¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÌµºá¼çÄ¥¡¡¥Û¥Æ¥ë»¦¿Í
»ö·ï¤Î³µÍ×¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£³Ç¯£··î¡¢»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÆ¬Éô¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¤ÈÉã¿Æ¤Î½¤Èï¹ð¡¢Êì¿Æ¤Î¹À»ÒÈï¹ð¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
Èï¹ð£³¿Í¤Îºá¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î¹À»ÒÈï¹ð¤Ï¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Û¤¦½õ¤È»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹À»ÒÈï¹ð¤Ï¡¢°ì¿³È½·è¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£²¤«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤¦½õ¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸îÂ¦¡£
ÃíÌÜ¤ÎÈ½·è¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£²·î¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£