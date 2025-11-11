"ZB1"¤³¤ÈZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç¤¬±®¤¨¤ë¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¡ªÎÞ¤¹¤ë¥¥à¡¦¥Æ¥ì¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤ÎÇ®¤¤¥Ï¥°...Ì¾¾ìÌÌ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖNEVER SAY NEVER¡×¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ¢Â¦
"K-POP¤ÎÀ»ÃÏ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎKSPO DOME¸ø±é(10·î3¡Á5Æü³«ºÅ)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼[HERE&NOW]¤Ç¥¢¥¸¥¢7ÃÏ°è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë"ZB1(¥¼¥Ù¥ï¥ó)"¤³¤ÈZEROBASEONE(¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó)¡£
10·î29¡¦30Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ø±é(¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê)¤ÇÌó5.4Ëü¿Í¤â¤Î"ZEROSE(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)"¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Japan Special EP¡ÖICONIK¡×¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNEVER SAY NEVER¡×(9·î1Æü´Ú¹ñÈ¯Çä)¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖICONIK (Japanese ver.)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢6ºîÏ¢Â³¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿ZEROBASEONE¤Î"2Ç¯È¾"
"K-POPÂè5À¤Âå"¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¿·¿Í¾Þ¤òÁí¥Ê¥á¤Ë¤¹¤ëÂç·¿¿·¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿ZEROBASEONE¤â¡¢2023Ç¯7·î¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2Ç¯È¾¨¡¨¡¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÊÊÌ¤Ê»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î"µ¬³Ê³°"¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à(1st Mini Album¡ÖYOUTH IN THE SHADE¡×)¤«¤é6ºîÏ¢Â³¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼Ã£À®¤È¤¤¤¦"K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é"¤ÎÂçµÏ¿¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ÖNEVER SAY NEVER¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È"Billboard 200"¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¤Î23°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î"º£"¤¬¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿1Ëç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ÖZEROBASEONE COMEBACK SHOW WHO MADE THIS!¡×(11·î16Æü(Æü)¤Ë»úËëÈÇ¤¬Mnet¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷)¤«¤é¤â±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÁõ¤Ã¤¿ZHANG HAO(¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª)¤¬µÒÀÊ¤«¤éÆÍÇ¡¡¢¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖSLAM DUNK¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿§Ì£¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê9¿Í9ÍÍ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥¢¥ï¡¼¥ÉÅù¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ"ZEROSE"¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿°áÁõ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢9¿Í¤¬¼«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£¡ÖGoosebumps¡×¡ÖLovesick Game¡×¡ÖICONIK¡×¡ÖI Know U Know¡×...¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºÌ¤ëºÇ¿·¶Ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¡¹¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿´¶¾ð¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡ÖGoosebumps¡×¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¡¢¥¢¥À¥ë¥È¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦R&B¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖLovesick Game¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£°Ø»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä¡¢´Å¤¯¤«¤¹¤ì¤¿²ÎÀ¼¤Ê¤É¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç"ZEROSE"¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖICONIK¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤³¤ó¤À¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖI Know U Know¡×¡½¡½³Ú¶Ê¤´¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸«»ö¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÀ®½Ï¤Ö¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î"ZEROSE"¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢MC¤âÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎSUNG HAN BIN(¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó)¤Î³Ý¤±À¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖKILL THE ROMEO¡×¤Ç¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿RICKY(¥ê¥Ã¥¡¼)¤ä¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç°§»¢¤·¤¿ZHANG HAO¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ"100ÅÀËþÅÀ"¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬´ë²è¡¦À©ºî¡ª²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¡¢¥«¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹·à¤Ë¶»¥¥å¥óÉ¬»ê
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É¬¸«¤Ê¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
"WHO MADE THIS!"¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢"¼çÌò¤Ï(ËÍ¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)ZEROSE"¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¶»¥¥å¥ó¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂæËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¡¢¥«¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿3ÊÔ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
SEOK MATTHEW(¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼)¡¢RICKY(¥ê¥Ã¥¡¼)¡¢HAN YU JIN(¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó)¤Ë¤è¤ë¡Ú²ñ¼Ò
ÊÔ¡Û¡¢KIM GYU VIN(¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó)¡¢SUNG HAN BIN(¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó)¡¢ZHANG HAO(¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª)¤Ë¤è¤ë¡Ú³Ø¹»ÊÔ¡Û¡¢PARK GUN WOOK(¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯)¡¢KIM TAE RAE(¥¥à¡¦¥Æ¥ì)¡¢KIM JI WOONG(¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó)¤Ë¤è¤ë¡Ú¥«¥Õ¥§ÊÔ¡Û¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹·à¤¬Å¸³«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë"Ì¾(ÌÂ¡©)±é"¤ò¸«¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¢À¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤»¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡½¡½»×¤¤»×¤¤¤Ë"ZEROSE"¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿SUNG HAN BIN¡£²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿KIM TAE RAE¤¬¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤·¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â...¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤òÎÈ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îå«¤¬ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
ZEROBASEONE COMEBACK SHOW WHO MADE THIS! »úËëÈÇ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î16Æü(Æü)22:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹