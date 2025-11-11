¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿£÷¡×½°±¡Í½»»°Ñ¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¢ª¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ë¥¬¥ÁË¤·â¡¡¥«¥ó¥Ú¡õÆæ¹½Ê¸¤â¤Ê¤·¢ª¤Þ¤µ¤«ÌµÁÐÈ¿ÏÀ¤Ë¡Ö£±ÈÖ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤¿¤é¸ý·ö²Þ¶¯¤¤£÷¡×¡ÖÈéÆù¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¡¡£±£±Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÌó£´£°Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò·³»ö¡¦ËÉ±Ò´Ø·¸¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬º£²óÍ½»»°Ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼ç¡¦²¬ÅÄ¹îÌéµÄ°÷¤È¤ÎÏÀÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÅÄÂ¼µÄ°÷¤Ï¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶·â¤â¿¯Î¬¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤¬³¤³°¤ÇÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¡¢Ê¶µê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¡×¤Ê¤É¤Ç·ã¤·¤¤ÄÉµÚ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤ª¼¨¤·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆüËÜ¤¬¼«À©¤¬¸ú¤«¤º¡¢²æ¡¹¤¬·³È÷¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤Ï¡¢»ä¤Ï´ðËÜÅªÇ§¼±¤È¤·¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¯¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤µ¤¤Û¤É¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤¬¼«À©¤¬¸ú¤«¤º·³³È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Äó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁíÍý¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ÈÂÐ½èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï´íµ¡¤òÀú¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¡£ÀèÀ¸¤Î´ðËÜÅª¤ÊÇ§¼±¤ò¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ä¤Þ¤¢¡¢»ä¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÈéÆù¤â¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½½Ê¬¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÈ¿ÏÀ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¢³ÐÀÃ¡ª¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¡£ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á£±ÈÖ¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ª¡¼¿Ê¼¡Ïº³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¥«¥ó¥Ú¸«¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Ê¼¡Ïº³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡×¡Ö¶¦»ºÅÞ¡¢ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò¤Ë¤Ò¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¿Ê¼¡ÏºËÜµ¤½Ð¤·¤¿¤é¸ý·ö²Þ¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤³¤ì£÷¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤Þ¤¸¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿»ö¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¥«¥ó¥Ú¸«¤ë¤³¤È¾¯¤Ê¤¤¤·¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£