²Î¼êµÈ´ö»°¡Ê73¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¼ò¤è¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ËýÀÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡ËÀÇÙ¼À´µ¤Ê¤ÉÆþ±¡¤·¤¿¡£µÈ¤¬¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎJAM¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ë¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥à¤ò½ª¤¨¤Ê¤¤¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤¢¤È¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤À¤±¡×¡£
¤½¤·¤ÆµÈ¤Î¡ÖÀãÔ¢¡×¤È¸ÞÌÚ¤Î¡ÖÄ¹ÎÉÀî±ð²Î¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤¬µÈ¤Î¤³¤È¤ò¡Öº£Æü11·î11Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£