»ÖÅÄ²»¡¹¡¢¸Î¶¿¡¦Áð²Ã»Ô¤Î¡È¤½¤¦¤«ÀëÅÁÂâÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Áð²Ã»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢¸Î¶¿¤Îºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î¡È¤½¤¦¤«ÀëÅÁÂâÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¡¢Áð²Ã»ÔÌò½ê¤Ç°Ñ¾ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤«ÀëÅÁÂâÄ¹¡×¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢³Æ¼ï³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ä¸«¤É¤³¤í¤ÎÈ¯¿®¡¦ÀëÅÁ¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¡£»ÖÅÄ¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¡¢¸µ¸ÞÎØÂÎÁàÁª¼ê¤Ç16Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È²ÃÆ£Î¿Ê¿¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Î3¿Í¤¬°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£
»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤éÀÄ½Õ»þÂå¤Þ¤ÇÁð²Ã»Ô¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³¹¤Î²¹¤«¤µ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁð²Ã»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Áð²Ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½ä¤ê²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£