¡Ú¤ªÅ·µ¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ¡¡16Æü¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤ÎÍ½Êó¡¡º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ18Æü¡È±«¤«Àã¡É¤ÎÍ½Êó
»ÔÀî ÛÙ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹12Æü¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¢¤¹12Æü¤«¤é¤â¡¢°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íè½µ¤Ï´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤â¡ÈÅß¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡É¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
12ÆüÄ«9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
À²¤ì¤ÎÆü¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÃë¤Îµ¤²¹¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£18Æü¡¦²ÐÍËÆü¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¡È±«¤«Àã¡É¤È¤¤¤¦Í½Êó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤ÈÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
18Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬10ÅÙ¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬4ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£µ¨Àá¤¬¿Ê¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®Ìî¡§
µ¤¾ÝÂæ¤Ç¤â¡¢10Æü¤«¤é¡ÄÅß¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¥¢¥á¥À¥¹¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî¡§
É÷Â®¤äÉ÷¸þ¤¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¾®Ìî¡§
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
´¨¤µ¤ÇÉ÷¼Ö¤¬Åà¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥é¥ó¥×¤ÇÃÈ¤á¤ëÂÐºö¤ò10ÆüÌë¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¹±Îã¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÌÀ¤ê¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî¡§
»ä¤¿¤Á¤â¡¢Åß¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£