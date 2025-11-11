¸µ¥ê¥È¥°¥ê¹Ó°æËã¼î¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·60¼þÇ¯¸ø±é¤ÇÇ®¾§¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ï
¸µLittle Glee Monster¤Î¹Ó°æËã¼î¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ÖAlways¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£