アイドルグループ「櫻坂４６」の山粼天が１１日、ＮＨＫ大阪放送局で行われた「ＢＫ１００年 大コント祭」（２８日午後７時５７分＝総合・関西地方）のスタジオ収録後に取材会に出席した。

同番組は、ＮＨＫ放送１００年を迎えた同局が視聴者に猊笑のコント瓩粘脅佞鯏舛┐茲Δ箸いΔ發痢

同局でおなじみの番組セットを使い、お笑い芸人や俳優がコントを披露。お笑いコンビ「天才ピアニスト」（竹内知咲、ますみ）が、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のセットで俳優・佐野史郎とコントを繰り広げるなど爆笑必至の内容だ。

そんな中、山粼は天才ピアニストの２人に会えると勘違いしていたという。

「赤ちゃんの泣きマネがすごい好きで、結構見てます。今日、会えるかなって楽しみにしてたんですけど（スタジオ収録にいなかった）。ネタ出てらして、天才だな。（ばけばけのコント）めちゃめちゃ楽しかったです」

天才ピアニストは、生活情報バラエティー番組「バラエティー生活笑百科」のセットを使ったコントにも出演している。ますみが同番組に出演している上沼恵美子を演じている。

山粼は「私、関西出身なので、上沼さんはテレビにたくさん出られていてすごい方だと思っているので、本当に本人を見ているようで…ビジュアルから何からすごい似てるなと思いました。不思議な気持ちになりました」とべた褒め。

共演したお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一も「どのアングルからも似てたもん。声とかしゃべり方が、そこまでめっちゃ似てるかといえば、そこまでね（モノマネの）本職の方にはアレなんですけどね。でも角度ぐるり上沼さんだった」と口をそろえた。