NCT¡¦¥í¥ó¥¸¥å¥ó¡¢°¦¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡È¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡É»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¡×¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¡ÚPHOTO¡Û
NCT¤Î¥í¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥ó¥¸¥å¥ó¡õ¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡È´éÌÌ¹ñÊõ2SHOT¡É
¥í¥ó¥¸¥å¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Àã¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¼ªÉÕ¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥ó¥¸¥å¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¸¤¤¿§Ì£¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç°ú¤Î©¤ÄÈà¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ä½À¤é¤«¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤¯¤â²¹¤«¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¡×¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥ó¥¸¥å¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëNCT DREAM¤Ï11·î17Æü¤Ë6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeat It Up¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£