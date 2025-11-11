¡ÖÈà»á¤¹¤®¤ë¡×RIIZE¡¦¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥éÊü¤ÄÌë¤Î¤ª»¶ÊâSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª¡ÚPHOTO¡Û
RIIZE¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ó¤ÊÈà»áÍß¤·¤¤¡×¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢Åìµþ¤Ç¡È¥á¥íÃË¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÏËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë¡¢RIIZE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öneon night¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌë¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥Í¥ª¥óµ±¤¯³¹ÊÂ¤ß¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤µ¤¨Í¿¤¨¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà»á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´Â¡ÄË¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬½êÂ°¤¹¤ëRIIZE¤Ï¡¢11·î24Æü¤Ë¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØFame¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡þ¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯11·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÂçºê¾ÂÀÏº¡Ê¤ª¤ª¤µ¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¡£2020Ç¯10·î¤ËNCT¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìó2Ç¯7¥«·î¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯5·î¤ËNCT¤òÃ¦Âà¡£Æ±Ç¯9·î¤ËRIIZE¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤¤¡¢EXILE¤äGACKT¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼·Ð¸³¤¬¤¨¤¦¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£