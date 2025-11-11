¡ÚÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡Û¾å¤ò¸þ¤¤¤Æµã¤¯ÉÂ¾²¤ÎÉã¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡×É®ÃÌ¤Ç¼¨¤·¤¿ÎÞ¤Î·è°Õ¡Ä¡ÚÌ¡²è²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)¡£Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢¼«Âð²ð¸î¤Î¸½¼Â¤ä¡¢¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤À¡£Êì¤Î²ð¸î¡¦´Ç¼è¤ê¤ò·Ð¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÂ¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤¦Éã¤Î»Ñ¤È¡¢²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
ÌÌ²ñ»þ¡¢Éã¤Ï¡ÖÉÂ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÎÏ¶¯¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢É®ÃÌ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉã¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢°Õ¼±¤â¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ØÀè¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡ØÅÁ¤¨¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ê¤ò°®¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Éã¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡ØÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Éã¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¿Ì¤¨¤ëÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢Éã¤ÎÎÞ¡£¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¥¯¥Á¤µ¤ó¼«¿È¤âÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£
Éã¤Î±£¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉã¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤ó¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡ªµã¤«¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¯¤ó¤Ç¤¹(¹¾¸Í¤Ã»Ò¤ß¤¿¤¤¡Ä)¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÉã¤¬¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÎÞ¤ò¡ØÉáÄÌ¤Ë¡ÙÎ®¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÉã¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤·¡¢¿É¤¤¤·¡¢¼å¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Éã¤Î±£¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Éã¤ÎÀ³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¤À¤í¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Éã¤Î¿´¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö²ð¸î¤Ï¶õ¿¶¤ê¤¬Â¿¤¤¡×¡Ä¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¸½¼Â
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊì¤¬Æþ±¡¤·ÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶á¶·¤ò¿·Ê¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖKIKUCHI JOURNAL¡×¤òºî¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤â³è¤«¤·¤Æ²ð¸î¤ò¤·¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£º£²ó¤â»Øº¹¤·¥Ü¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤â¡È²ð¸î¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï²ð¸î¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¹×¸¥Íß¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À²ð¸î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Î´¶³Ð¤Ç¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤ÎºßÂð²ð¸î»þ¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¤Î²ð¸î¿©¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¡Ö°û¤ßÊª¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·ë¶É²ð¸î¿©¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î¤³¤È¤â¡Ø¤¢¤é¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡Á¡Ù¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤«¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ð¸î¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Éã¤ÎÉÂ¾õ¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ¤ËÉé¤±¤ºÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤âÃ¸¡¹¤È¡¢¤È¤¤Ë¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
