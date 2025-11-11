¡È¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉILLIT¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬¡¢24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡ÖNOT CUTE¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¡ª¿·Á¯¤ÊILLIT
¡¡¡ÖNOT CUTE¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡È¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¶«¤ÖILLIT¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£ÌµºÌ¿§¤Î¸Å¤¤»öÌ³¼¼¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ëILLIT¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¥Ã¥Á¥å¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ëÀþ¤ò°ú¤¯¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎILLIT¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¾Ð´é¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HYBE LABELS¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤â¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î´¶¾ðÊÑ²½¤ò±éµ»¤·¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À±é½Ð¤ÇÌÌÇò¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAshley Williams¡Ê¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ëÁ´ÈÌ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥Ý¡¼¥Á¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¹ñÆâ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖLittle Mimi¡Ê¥ê¥È¥ë¥ß¥ß¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¿Í·Á¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢·×2¼ïÎà¤ÎMarchÈ×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Ï¡¢¡È¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¡É¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ä¤Î¿´¤òÄ¾´ÑÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎJasper Harris¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢Sasha Alex Sloan¡Ê¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¡Ë¡¢youra¡Ê¥æ¥é¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢ILLIT¤Î¿·¤¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤Ï¤¢¤¹12Æü¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖNOT MY NAME¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢17Æü¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÎMV¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢21Æü¤È23Æü¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼2ÊÔ¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¿·Éè¤ÈMV¤Ï24Æü¸á¸å6»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
