¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤Îº§Ìó²ñ¸«¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿ÃåÊª¤Ï¡¢»°ÅÄ¤¬34Ç¯Á°¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å¤È¤Îº§ÌóÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£µÁÉã¤Î¼·ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¤¬Áª¤Ó¡¢¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤°ìÃå¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°ÅÄ¤Ï¡Ö°¦Ì¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¥×¥í¤ÎÊý¤ËÃåÉÕ¤±¤ÆÄº¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¡µÁÊì¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿À®¶ð²°¹¥¤ß¤ÎÍ×ÅÀ¤À¤±¤ò¾¯¤·¤À¤±¼ê¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²ñ¸«²ñ¾ì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º§Ìó²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂµ¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¡Â©»Ò¤¬Í¥¤·¤¤Æ·¤ÇÈà½÷¤òÊñ¤ß¹þ¤à»Ñ¤Ë¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¡³§ÍÍµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Î»°ÅÄÌÜÀþ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë²¦»ÒÍÍ¤È¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£