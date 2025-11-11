DeNA¡¦ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬°úÂàÉ½ÌÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÉÍ¸ý¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¡DeNA»þÂå¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹ë²÷¤ÊÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢11Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Á°DeNA¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤ò°ÖÏ«¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë»°¿¹Âçµ®ÆâÌî¼ê¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö²«¿§¤¸¤óÂÓ¹ü²½¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½Å¤Í¤Æº¸Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¿·»Ø´ø´±¤Ï¡¢2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£22Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¼ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿»þÂå¤Ë¡ÖÊá¼êÌÜÀþ¡×¤ÇÉÍ¸ý¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¹ë²÷¤ÊÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£