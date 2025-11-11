¥½¥Ë¡¼¤¬¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ä¡Ö¹ñÊõ¡×¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¤¬¹¥Ä´
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ½ª¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.5%Áý¤¨¤Æ5Ãû7295²¯±ß¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤â20.4%Áý¤¨¤Æ7689²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× Æ«ÎÖ ¼¹¹ÔÌòCFO
¡Öº£¸å²æ¡¹¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¹ñÆâ¡¢³¤³°¤ÎÇÛ¿®ÇÛµë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÍø±×¤Ï1Ãû500²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤òÇ¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½700²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢±Æ¶Á¤Ï500²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£