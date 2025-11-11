»ØÀè¤Ë¤¤é¤á¤¯¤´Ë«Èþ♡¥Ñ¥é¥É¥¥¤Î¿·ºî¥Í¥¤¥ë¤Ç³ð¤¨¤ë¾åÉÊ¥é¥á¤Îµ±¤
¥Ñ¥é¥É¥¥¤«¤é¡¢365Æü¤òµ±¤«¤»¤ë¿·ºî¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¥êー¥Í¥¤¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì♡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¥é¥á¤òÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂÔË¾¤Î¿·ÄêÈÖ¡£¶âÊ¿Åü¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¡Ö¥·¥å¥¬ー¥·¥ã¥ïー¡×¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë´ÅÈþ¤Ê¡Ö¥Ï¥Ëー¥´ー¥ë¥É¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼ê¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¤«¤éµ±¤¤ò¤Þ¤È¤¦¿·¥·¥êー¥ºÅÐ¾ì
²Á³Ê¡§³Æ495±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó®¤ä¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¤«¤é¡¢¥é¥á¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¥êー¥Í¥¤¥ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡ÖÄêÈÖ¤Ç»È¤¨¤ë¥é¥á¥«¥éー¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ã±¿§¤Ç¤â½Å¤ÍÅÉ¤ê¤Ç¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¯ËüÇ½¥«¥éー¡£¥Û¥í¥°¥é¥à¤äÊÐ¸÷¥Ñー¥ë¤òÀäÌ¯¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÞ¤Ø¤ÎÌ©ÃåÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Â®´¥½èÊý¤Ç¤ªÄ¾¤·¤Ë¤âÊØÍø¡£¥ï¥ó¥·ー¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î4.0ml¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¥Í¥¤¥ë ¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡õÆÃÄ§
¡ãSV01 ¥·¥å¥¬ー¥·¥ã¥ïー¡ä
¶âÊ¿Åü¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥ªー¥í¥é¥Û¥íÆþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¡£
¡ãGD01 ¥Ï¥Ëー¥´ー¥ë¥É¡ä
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯¤¤é¤á¤¯Â¿ºÌ¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥´ー¥ë¥É¡£
½Å¤ÍÅÉ¤ê¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¡£ÄÞ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤â»È¤¨¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿§¿ô¡§Á´2¿§
ÍÆÎÌ¡§³Æ4.0ml
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê¢¨1¡Ë
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î»ØÀè¤òºÌ¤ë¡¢¥Ñ¥é¥É¥¥¤Î¿·ÄêÈÖ
¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º³Ú¤·¤á¤ë¾åÉÊ¤Êµ±¤¤Ç¡¢»ØÀè¤Ë¼«¿®¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¥êー¥Í¥¤¥ë¡×¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤âµÙÆü¤Ë¤â¤Ê¤¸¤àÁ¡ºÙ¥é¥á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ò¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëßê¤á¤¤ò¡¢¥Ñ¥é¥É¥¥¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤È¥×¥Á¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢¥Í¥¤¥ë½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£