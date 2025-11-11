¡Ú ¤Ï¤Ê¤ïÉ×ÉØ ¡Û ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡¡É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï‟Î¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡ÉºÊ¤Ï¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤À¤è¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦È¹ÃÒ»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×Áª¤Ð¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢11·î22Æü¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Ï·ÝÇ½ÉôÌç¤Ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÈÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ë¤Ï¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤¬Éû¾Þ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤®¹ç¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï‟¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ã¤ÆÄ«¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£È¾Ê¬¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¡£
Â³¤±¤Æ¡¢‟²æ¡¹¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤Æ¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤Ç¶äº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤â¤â¤¦25Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ35Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Â¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ×ÉØ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥¨¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹É×ÉØ²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊüÇ¤¼çµÁ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö±³¤Ä¤¯¤Ê¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ØÅ¦¡£¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï‟É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Æ¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¤ë¤È‟»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤À¤è¡É¤È¸ì¤ê¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ò¥Ò¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û