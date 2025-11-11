BOYNEXTDOOR¡¢½éÅÀÅô¼°¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¡Ä¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áµÇ°¥½¥ó¥°¤âÈäÏª
6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBOYNEXTDOOR¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç¡ÖTom and Jerry MUSIC TREE¡×ÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶1³¬¤Î¹â¤µ9¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£RIWOO¡Ê22¡Ë¤Ï¡ÖÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï10Æü¤Ë¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×85¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSAY CHEESE !¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£SUNGHO¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ§¾ð¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡×¡£TAESAN¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ä¥ê¡¼¤òÅÀÅô¡£WOONHAK¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢JEAHYUN¡Ê21¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤È¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¥Ä¥ê¡¼¤ò¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØSAY CHEESE !¡Ù¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£