¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡ËºÊ¤ÎÈ¹ÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¡2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¾Þ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¡£ºòÇ¯¤ÏßÀ¸ýÍ¥¡õÆîÌÀÆàÉ×ºÊ¤¬¼õ¾Þ¡£²áµî¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥ß¡õ¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¡Ê07Ç¯¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡õÂçÅçÈþ¹¬É×ºÊ¡Ê09Ç¯¡Ë¡¢±§ºêÎµÆ¸¡õ°¤ÌÚà¢»ÒÉ×ºÊ¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¡Ê¶¦¤Ë16Ç¯¡Ë¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡×¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÊÉ×ÉØ°¦¤¬¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éû¾Þ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡£ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ê¬¤Û¤É°û¤à¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÈÕ¼à¤ò2¿Í¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤È´¥ÇÕ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇþ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤¬¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊüÇ¤¼çµÁ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ÎÄê¤·¤¿¡£
ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤á¤¿¤é¤â¤¦Î¥º§¤À¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÈÈëµ»¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏÂ¢¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥±¥ó¥«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼Ð¤á¾å¤ò¸«¤Æ²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼èºà¿Ø¤«¤é¥¥¹¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê´À¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£È¾Ê¬¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·è¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸Ãæ³Ø¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ25Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï35Ç¯¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¡¡¡ÖµîÇ¯Â¹¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò¡Ö»Ò°é¤ÆÉ×ÉØ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£