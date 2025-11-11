¡Ö¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃæÂ¼Èþ½ï¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÆ°¤¤¤Æ¤ëÆ°²è¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§ÃæÂ¼Èþ½ï¤µ¤ó¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃæÂ¼Èþ½ï¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼Èþ½ï¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È

¡ÖÌäÅúÌµÍÑ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×

ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬´ñÀ×¤Î°ìËç¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç.....Æ°¤¤¤Æ¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬8Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤¬´ñÀ×¤Î°ìËç¡¢¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥ß¥¹¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼ÈùÌ¯¤À¤·¡¢Â¾¤ÎÂ¾»£¤ê¤â¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤À¤í¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤â´éÎ©¤Á¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿½Ö´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª´ñÀ×¤Î°ìËç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È´ñÀ×¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â1°Ì¡×¡ÖÌäÅúÌµÍÑ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÅö³º¥Ý¥¹¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£

¡Ö¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¼«»£¤ê¤ÏÃÑ¤º¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×

10·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¼«»£¤ê¤ÏÃÑ¤º¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)