Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢ËèÇ¯ÅÙ¡¢¸«Ä¾¤·¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´°÷°ìÎ§¤ÇÄê³Û¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤ä¾ÞÍ¿¡ÊÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡Ë¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò³Ý¤±¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¡¢»ö¶È¼ç¤ÈÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÇÈ¾³Û¤º¤ÄÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«±Ä¶È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È²ñ¼Ò°÷Åù¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ¤¹¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØÅù¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë²ÃµëÇ¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¤¢¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤è¤ê¤âÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤ÈÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÇÈ¾³Û¤º¤ÄÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ñ¼Ò¤¬È¾Ê¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÆ±¤¸ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤ÎÊý¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
