¡¡HKT48¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ömake up¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ«Ä¹Èþºù(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£È±¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¡¢¸ª½Ð¤·¤Î¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Âç¿Í¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤«¤é¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¡×¡ÖÂç¿ÍÈþºù¤µ¤ó♡¡×¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä«Ä¹¤Ï¡¢14ºÐ¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤ËHKT48Âè2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤éÁªÈ´Æþ¤ê¡¢13Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥á¥í¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢Åö»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄÅç²êÎÜ(25)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£20Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯4·î18Æü¤Ë¡Ö¹â¹»À¸µ¯¶È²È¡×¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤«¤é³èÌö¤·¤¿¼Â¶È²È¤Î»³ÆâÁÕ¿Í¤µ¤ó(24)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£