Ä¹²¬²Ö²Ð¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Ç½é¤ÎÂáÊá¼Ô¡§Ìó5ÇÜ¤Î²Á³Ê¤ÇÅ¾Çä¤·¤¿47ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ú¿·³ã¡Û
Ä¹²¬²Ö²Ð¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Ç½é¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ç¤¹¡£8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹²¬²Ö²Ð¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ²Á³Ê¤ÎÌó5ÇÜ¤Î¶â³Û¤ÇÅ¾Çä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¤ËÄ¹²¬»Ô¤Î47ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤à47ºÐ¤ÎÇÀ²È¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï7·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤¬»ÔÌ±Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç1Ëç3500±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿8·î3Æü¤ÎÄ¹²¬²Ö²Ð¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¸©³°¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤È20Âå¤Î½÷À¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1Ëç¡¦1Ëü8000±ß¤Ç2Ëç¤º¤Ä·×7Ëü2000±ßÊ¬Å¾Çä¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹²¬²Ö²Ð´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹²¬»Ô¤Î°ëÅÄÃ£¿»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÂáÊá¤¬ÉÔÀµÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Î»õ»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ä¹²¬²Ö²Ð¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·µ£Á³(¤¤¼¤ó)¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ç¤Î¸¡µó¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤à47ºÐ¤ÎÇÀ²È¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï7·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤¬»ÔÌ±Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç1Ëç3500±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿8·î3Æü¤ÎÄ¹²¬²Ö²Ð¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¸©³°¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤È20Âå¤Î½÷À¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1Ëç¡¦1Ëü8000±ß¤Ç2Ëç¤º¤Ä·×7Ëü2000±ßÊ¬Å¾Çä¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹²¬²Ö²Ð´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹²¬»Ô¤Î°ëÅÄÃ£¿»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÂáÊá¤¬ÉÔÀµÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Î»õ»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ä¹²¬²Ö²Ð¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·µ£Á³(¤¤¼¤ó)¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ç¤Î¸¡µó¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£