²Ã»³Íº»°¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡ÖÃ¯¤·¤â»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹³¤¨¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ã»³Íº»°¡Ê88¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡¡8Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡²Ã»³¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¤Æ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î5¤ÄÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Ìò¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¼Çµï¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ¹¼Ü¤ÎÂæ»ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à»Ñ¡¢90ºÐ¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤â¤½¤Î»þ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹³¤¨¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃçÂå¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£