¡ÈÎ¹¥É¥ë¡ÉÊâ¤ê¤¨¤³¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ½ª¤¨Âà±¡¡¡°å»Õ¤«¤é¡Ö5Ç¯´Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ë¡Ä¡×ÉÂÍý¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¼¡²óÈ½ÌÀ¤Ø
¡¡94¥«¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿¡ÈÎ¹¥É¥ë¡É¤Çºî²È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¡Ê44¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÆþ±¡¤«¤é¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂà±¡¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡¢Àè·î26Æü¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10Æü¤Ë¡Ö¡ÚÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ10ÆüÌÜÂà±¡¥ì¥Ý¡Û¡Á¤Ä¤¤¤ËÂà±¡¡ª¤ª´¡¤È¤â¤ª¤µ¤é¤Ð¡¢Êì¤ËÌá¤ëÆü¤¬Íè¤¿¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö5Ç¯´Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£·î¤ÎÍè±¡¤ÇÉÂÍý¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ª¼¡¤Î¼õ¿Ç¤¬±¿Ì¿¤ÎÊÌ¤ìÆ»¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡¢º£Ì¤Íè¤ÎÉÔ°Â¤Ë¶±¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¼¡¤ÎÍè±¡¤Þ¤Ç¤Ï¤É¡¼¤ó¤È¹½¤¨¤Æ²á¤´¤½¤¦¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡Ä¤Ä¤¤¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¡Ä¡Ù»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¾®Ìö¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡ÄËÜÅö¤Ë½Ñ¸å¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¢Âð¸å¤Ï¡Ö²È¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢»¶¤é¤«¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£»Ò¶¡¤Îµ¢¤ë»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ËÊÒÉÕ¤±³«»Ï¡£¤È¤Ë¤«¤¯½ý¤¬ÄË¤à¤Î¤ËÂçÎÌ¤ÎÀöÂõ¤ÈÁÝ½ü¤Îµ´¤È²½¤¹¡×¤È²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÍ¼Êý¡¢»Ò¶¡¤Î´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¥Þ¥Þµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Ù»×¤¤ÀÚ¤êÊú¤¤·¤á¤Æ´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È»Ò¶¡¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£