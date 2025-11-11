Ãæ¹ñ¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Îµ¢´Ô¤ò½àÈ÷¡¡¥Ç¥Ö¥ê±Æ¶Á¡¢ÂÚºß1½µ´Ö±ä´ü
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ±§ÃèÅö¶É¤Ï11Æü¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ê±§Ãè¤´¤ß¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·µÜ¡×¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏµåµ¢´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Êµ¢´ÔÆüÄø¤äÊýË¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Îµ¢´ÔÍ½ÄêÆü¤«¤é12Æü¤Ç1½µ´Ö¡£Ãæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤ÏÈô¹Ô»Î¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡¡Èô¹Ô»Î3¿Í¤¬Åë¾è¤·¤¿Í¿Í±§ÃèÁ¥¡Ö¿À½®20¹æ¡×¤Ï4·î24Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢Å·µÜ¤Ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¡£3¿Í¤Ïº£·î5Æü¤Ë20¹æ¤ÇÃÏµå¤ËÌá¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬µ¡ÂÎ¤Ë±§Ãè¤´¤ß¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢´Ô±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£