¡ÚÂ®Êó¡Û¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Ç¡È¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡É ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ1Æ¬¤ò¶î½ü¡¡¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤ÎÈ¢æ«¤Ë¤«¤«¤ë¤âË½¤ìæ«¤ò²õ¤¹¶²¤ì ¸©Æâ3·ïÌÜ
¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Ï11Æü¸á¸å¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë¤è¤ê¥¯¥Þ1Æ¬¤ò¶î½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»åµûÀî»Ô²Î¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÈ¢æ«¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»Ô¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
æ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ¹Ìó145¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ1Æ¬¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Î¿¦°÷¤ÈÎÄÍ§²ñ¤¬¸½ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬Ë½¤ìÈ¢æ«¤ò²õ¤·¤Æ½»Âð³¹¤Ë¸þ¤«¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤··Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤·¼þÊÕ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸á¸å2»þ¤Ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¼Â»Ü¤Ï3·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
