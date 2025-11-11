ÇÐÍ¥¡¦Ãæ¸¶¤Ò¤È¤ß¡Ê89¡Ë¤¬¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤òÅÏ¤·¤¿Ì¾Í¥ ¡Ö3¿Í¤Ç²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â°ì½ï¤Ë¡×¼ã¤Æü¤Î¡ÈÈëÏÃ¡É¤â¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¸¶¤Ò¤È¤ß¡Ê89¡Ë¤¬¡¢11·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¤¿Ì¾Í¥¤È¤Î¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÃæ¸¶¤Ò¤È¤ß
¡¡Ãæ¸¶¤Ï¡ÖÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢17ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£ËÜÍè¤Ï18ºÐ¤«¤é¤Î±þÊç»ñ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿³ºº°÷¤ÎÀèÇÚ½÷Í¥¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î½÷Í¥¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿´é¤·¤¿»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿ä¤·¡¢¹ç³Ê¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æó´üÀ¸¤È¤·¤ÆÅì±Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¡£¼ã¤»þÂå¤Ë¶¦±é¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢Ãæ¸¶¤Ï¹âÁÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¿¤Î¡£¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤ËÌîÅº¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤È¡Ø»ÐËå¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÁÒ¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖÃÏÊý¤Ø¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Í¼´©¤Ë¡Ø¡Ê¹¾Íø¡Ë¥Á¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤È·ò¤µ¤ó¤¬·ëº§¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÁÒ¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤Æü¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¹âÁÒ¤µ¤ó¤È¾ÈÌÀÉô¤ÎÃËÀ¡¢Ãæ¸¶¤Î3¿Í¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤«¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢Ãæ¸¶¤ÎµÁÍý¤Î·»¤¬ÅìµþÂç³Ø¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÊÝÍÜ½ê¡Ê²¹Àô¡Ë¤Ø3¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Éô²°¤Ï1¤Ä¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤Ï»°¤ÄÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¡£Ãæ¸¶¤Ï¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢»ä¤³¤³¡Ù¤Ã¤Æ¿¿¤óÃæ¤Ë¿²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¬¥¹Åô¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÅµ¤¤Ç¡¢Åòµ¤¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¹âÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì´üÀ¸¤òÀèÇÚ¤À¤È»×¤¦¡×¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ç¡ØÀèÇÚ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¡Ø·ò¤µ¤ó¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÁÒ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£Â©»Ò¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢¡Ö17²ó´÷¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÉ¬¤ºÌ¿Æü¤ËÀþ¹á¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë