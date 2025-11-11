µÈ±Ê¾®É´¹ç¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡× Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ë¡È¤ä¤é¤Í¤Ð¡É¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷À½é¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¢¼ç±é¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¡¢º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤¬ÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎµÈ±Ê¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡ºåËÜ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£º´Æ£¤«¤é¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¡¢µÈ±Ê¤«¤é¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
µÈ±Ê¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤«¤é¡¢1996Ç¯¤Î¥·¥ã¥È¡¼¥Þ¥ë¥´¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤»þ¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈ±Ê¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯Í¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÈ±Ê¡Ö¡ÊÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¶¯¤¤Êý¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¼¤Ò¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤ò³«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¡¢±Ç²è¤Î»þ¤Ë¡Ø¤è¤·¡ªÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¤ä¤é¤Í¤Ð¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥Ô¥¢¥¹¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
