¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¸ÍÅÄ£Ç£±¡¡ÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê£±£±¹æµ¡¤ÏÄÚ°æ¹¯À²¤¬¥²¥Ã¥È¡Ö¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡ÄÚ°æ¹¯À²¡Ê£´£¸¡Ë¡áÀÅ²¬¡¦£¸£²´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î£±£±¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£±Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Öµ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½éÆ°¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔËþ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶á¶·¤ÏÁ°Àá¤Î£Ç£±¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¼þÇ¯¤ò´Þ¤à£³ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ¥½Ð¤È¹¥Ä´¡£¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤òµá¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤¤¡£Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¿¤Ó¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤Æº£Àá¤â³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£