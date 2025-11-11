¡ÖÌµÌ¾½Î¡×½Ð¿È¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢±é·à¤ÎÉã¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡ÖÀ¸¤ÍÍ¤Ë¡Ø¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡Ù¤ÎÂç³åºÓ¤ò¡×
¡¡£¸Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¹£²ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾ÃçÂå¸µµ×¡á¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬¼çºË¤·¤¿¡ÖÌµÌ¾½Î¡×½Ð¿È¤Ç¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬£±£±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÂ¼¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ë£¹´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½Î¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ï¤Ã¤µ¤¤ÀèÀ¸¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢°ìÌöÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤ÎËµ¤é¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×ºÊ¤ò¥í¥ó¥°¥é¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËèÆü°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Éã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä»Ò¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÇ½ÅÐ¸ø±é¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï£¹£²ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¶¯¤¤ÊìÀ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ë°µ´¬¤Î¤ª¤ÃÊìÌò¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àé°¬³Ú¤ÎÆü¡¢¡Ö´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌò¼Ô¤Ï¡¢´½¤Î³¸¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÀ¸³¶½¤¹Ô¤Ç¤¹¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¤ÎÂç³åºÓ¤òÂ£¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤òÌ´¤Ë¸«¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£