中代達矢さんに感謝「お顔を見て、もう一度親をなくしたように感じました」
¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÈáÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤«¤éÌµÌ¾½Î¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦±×²¬Å°¤¬¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÊÍè£´£µÇ¯»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´½¤ÎÃæ¤Î¤ª´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢Ç¯·îè«Á³¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±×²¬Å°