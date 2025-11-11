¼ÒÌ±ÅÞ¥º¥ì¤Þ¤¯¤ê...¡ÖµÄ°÷Î¥ÅÞÁûÆ°¡×¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¤é¿ÈÆâ¤¬¶ì¸À¡¡Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤ÏÁðÄÅÄ®Ä¹¤ò¡Ö²Ã³²¼Ô°·¤¤¡×¤ÇÈãÈ½
¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÌÂÁö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÉûÅÞ¼ó¤Ç½°±¡²Æì2¶èÁª½Ð¤Î¿·³ÀË®ÃË»á¤¬Î¥ÅÞ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢½°±¡Í£°ì¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¦´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£
°ÖÎ±¤·¤¿Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤é¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤òÅÞÀª³ÈÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡×¤Ç¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¡£7·î¤Ë»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÂçÄØÍµ»ÒÉûÅÞ¼ó¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Ð¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ°¤¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤ß¤é¤ì¤ë¡£
9·îËö¤ËÎ¥ÅÞÆÏÄó½Ð¤â¤¤¤Þ¤ÀÇ§¤á¤é¤ì¤º
7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÍ¸úÅêÉ¼¤Î2%¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò¼º¤¦´íµ¡¤À¤Ã¤¿¼ÒÌ±ÅÞ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¤òÈæÎã¶è¤ËÍÊÎ©¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2%¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï1µÄÀÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÉûÅÞ¼ó¤ÎÂçÄØ»á¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»²±¡µÄ°÷¤ÏÊ¡Åç»á¤È¡¢¿·¤¿¤ËÉûÅÞ¼ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Î2¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Í£°ì¤Î½°±¡µÄ°÷¤È¤·¤ÆµÄÀÊ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿·³À»á¤¬Î¥ÅÞ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¿·³À»á¤ÏÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢»²±¡ÈæÎã¤Ç¤ÎÅöÁª¤òÂ³¤±¤ëÊ¡Åç»á¤Ë½°±¡¤Ø°ÈÂØ¤¨¤Ê¤ÉÅÞÀª³ÈÂç¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¸«²ò¤ÎÁê°ã¤ä³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¥ÅÞ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£9·îËö¤ËÊ¡Åç»á¤Î¸µ¤òË¬¤ìÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´´»öÄ¹¤ËÄó½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤ËÍ¹Á÷¡£¤³¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤â¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÅÞµ¬Ìó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊÖÁ÷¤¹¤ë°Õ¸þ¡£¿·³À»á¤ò°ÖÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
11Æü¤ÎÎ°µå¿·Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÒÌ±ÅÞ²Æì¸©Ï¢¤¬¿·³À»á¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÏÅÞËÜÉô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
µõµ¶¹ðÈ¯¤ÇÍºá³ÎÄê¡¢¼ÕºáÊ¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î6Æü¸å
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¥ÅÞÁûÆ°¤¬ÅÞÆâ¤Î¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¡£»º·Ð¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6ÆüÌë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ï¡¢ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿·³À»á¤ò¡¢¤³¤¦Îã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÊý¤Ï¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤¿ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¡×
¤³¤ì¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥µ¡¼¥ë»á¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÂçÄØ»á¡£8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿ÈÆâ¤¬µï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´º¤¨¤Æ½ñ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ÀµÄ°÷¤ÎÎ¥ÅÞÌäÂê¤Ï¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¼ÒÌ±ÅÞ¤¬¿¿·õ¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÌÂÁö¤Ï¡¢º£²ó¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2019Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤ÎÄ®Ä¹¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È½÷À¤ÎÄ®µÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¹ðÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Ä®Ä¹¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¿Í¡¹¤ËÊ¡Åç»á¤äÂçÄØ»á¤â²ÃÀª¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸µÄ®µÄ¤Î¹ðÈ¯¤Ïµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌ±»ö¡¢·º»ö¤È¤â¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¸µÄ®µÄ¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡¢ÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¡£¤½¤Î2Æü¸å¤Î17ÆüÉÕ¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¡¢Ä®Ä¹¤ÏÊ¡Åç»á¤ÈÂçÄØ»á¤¬²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ªÊ£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î21Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¡Åç»á¤«¤é¼ÕºáÊ¸¤¬Ä®Ä¹¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤ËNO¡×¤È¸À¤ï¤ì
2025Ç¯3·î¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½¸²ñ¤â¤Þ¤¿¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡ÖÃË¤¬»º¤á¤ë¤Î¤¦¤ó¤³¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÃË»Ò»ùÆ¸¤¬È¯¤·¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤¬SNS¾å¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤Î¼ï¤Ë¡£¤³¤Î½¸²ñ¤ËÊ¡Åç»á¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊò¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï11·î10Æü¡¢Ê¡Åç»á¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö´±Å¡Á°½¸²ñ¡Ú¶â¸¢¡¦·³³È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê½÷À¼óÁê¤ËNO!!¡Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ØÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊÖ¿®Íó¤Ï¡ÖNO¡ª¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼ÒÌ±¤À¤í¡×¡ÖÁªµóÍî¤Á¤¿¿Í´Ö¤¬ÉûÅÞ¼ó¡¢Î¥ÅÞÆÏÉÔ¼õÍý¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤ËNO¡ª¡ª¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
Á°¿È¤Î¼Ò²ñÅÞ¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô»á¤¬10·î17Æü¤Ë»àµî¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÅÞ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸Â³¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£