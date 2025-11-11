¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ Vol.01¡¢2026Ç¯2·î20ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡Ë¤Ë REBEL3199¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤È¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È·¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£Á´¼·¾Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñ·à¾ì¾å±Ç¡¢¡ØÂè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤è¤ê¾å±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¾å±Ç³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¤è¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÜÀîÉËÎÉ¤ÎÂ¾¡¢ËÜºî¤è¤êºî¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ·ó¾¾ ½°¤¬»²²Ã¡£¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¡¢¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È·¡Ù¡Ê²»³Ú¡§µÜÀî ÂÙ¡Ë¤«¤é¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡ÁºÆÏ¿²»¤ò¹Ô¤Ã¤¿BGM¡¦ÁÞÆþ²Î¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë±è¤Ã¤¿Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ØÂè°ì¾Ï ¹õ¤Î¿¯Î¬¡Ù¡Á¡ØÂè»Í¾Ï ¿å¿§¤Î²µ½÷¡Ê¥µ¡¼¥·¥ã¡Ë¡Ù¤Þ¤Ç¤Î·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·×40¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ýÏ¿¡£
½¾Íè¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶È×¤ËÃé¼Â¤Ê²»¤òºÆ¸½¤¹¤ëUHQCD»ÅÍÍ¤Î£²ËçÁÈ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëËãµÜµ³°¡»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ Vol.01
¡Ê²»³Ú¡§µÜÀîÉËÎÉ¡¦·ó¾¾ ½°¡Ë
2026Ç¯2·î20ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï4,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§UHQCD»ÅÍÍ 2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§LACA-19161~2
È¯Çä¸µ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
ÈÎÇä¸µ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
https://lnk.to/LACA-19161
¡ãUHQCD¡ÊUltimate Hi Quality CD¡Ë¤È¤Ï¡ä
¡¦¿·³«È¯¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹â²»¼Á¥Ç¥£¥¹¥¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸¶È×¤ËÃé¼Â¤Ê²»¤òºÆ¸½¡£
¡¦CDµ¬³Ê¤Ë½àµò¡£Á´¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¹âÀÇ½¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ÷¤ë¹â²»¼Á¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµÆâÍÆ
¥ä¥Þ¥È¥¯¥ë¡¼¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
A-on STORE¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼5cm
¢¨´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÏàCDÈ×ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥óá¤ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏàÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥Èá¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤ËREBEL3199¡Ù
¡Ú¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§À¾粼µÁÅ¸
Áí´ÆÆÄ¡§Ê¡°æÀ²ÉÒ
´ÆÆÄ¡§¥ä¥Þ¥È¥Ê¥ª¥ß¥Á
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ê¡°æÀ²ÉÒ
µÓËÜ¡§²¬ ½¨¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ë¾ë¿®µ±
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¶ÌÀ¹½ç°ìÏ¯¡¦ÀÐÄÅÂÙ»Ö¡¦ÌÀµ®Èþ²Ã
£Ã£Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸åÆ£¹À¹¬
£Ã£Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾åÃÏÀµÍ´
²»³Ú¡§µÜÀîÉËÎÉ¡¦·ó¾¾ ½°¡¿µÜÀî ÂÙ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÃÎ¹°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§studio MOTHER¡¦YANCHESTER
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝODS»ö¶È¼¼
À½ºî¡§±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸ÅÂå¿Ê¡§¾®ÌîÂçÊå
¿¹Àã¡§·¬ÅçË¡»Ò
¥µ¡¼¥·¥ã¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥Ç¥¹¥é¡¼¡§»³»û¹¨°ì
¿¿ÅÄ»ÖÏº¡§ÂçÄÍË§Ãé
ÅçÂç²ð¡§ÎëÂ¼·ò°ì
ÅÚÌçÎµ²ð¡§È«ÃæÍ´
ÍÈ±©Éð¡§¾åÂ¼Í´æÆ
ËÌÌîÀ¿Ìé¡§Ä»³¤¹ÀÊå
ÆîÉô¹¯Â¤¡§¾¾ËÜÇ¦
Æ£Æ²¿®Çµ¡§±öÅÄÊþ»Ò
¿Àºê·Ã¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
Æ£Æ²Ááµª¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¶ÜÂô¸×Å´¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
Æ£Æ²Ê¿¶åÏº¡§¾®ÅçÉÒÉ§
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¡§¸ÅÀî¿µ
¥¤¥¸¥É¡¼¥ë¡§ËÙ¹¾½Ö
¥é¥ó¥Ù¥ë¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥µ¡¼¥À¡§°æ¾åËãÎ¤Æà
¥¹¥«¥ë¥À¡¼¥È¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
©À¾粼µÁÅ¸¡¿±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
