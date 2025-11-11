¡È¤Þ¤µ¤«¡É1Ëü6724É¼¤º¤Ä¥Ô¥¿¥ê³ÍÆÀ¢ª¤¯¤¸°ú¤¤Ç»ÔÄ¹·èÄê¡¡¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×ÍîÁª¸õÊä¤¬°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ½àÈ÷¤â¡ÄÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡È¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡É¤«¡Ú¸µ»ÔµÄ¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
9Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢ÆÀÉ¼¤¬Æ±¤¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤¸°ú¤¤ÇÅöÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¡¦ÌÚÆâÉÒÇ·»á¤È¡¢3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¡¦ÀÐÅÄ¿Ê»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Áªµó¤Ï¤È¤â¤Ë1Ëü6724É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡95¾ò2¹à¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¤¯¤¸°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚÆâ»á¤Î½éÅöÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅêÉ¼Áí¿ô¤Ï3Ëü3667É¼¡¢Í¸úÅêÉ¼Áí¿ô3Ëü3448É¼¡¢Ìµ¸úÅêÉ¼Áí¿ô219É¼¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï44.22¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â»Ù±ç¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ë¤è¤ëÅöÁª¿Í³ÎÄê¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡95¾ò2¹à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅöÁª¿Í¤òÄê¤á¤ë¤ËÅö¤êÆÀÉ¼¿ô¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áªµó²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÄ¹¤¬¤¯¤¸¤ÇÄê¤á¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×°ÛÎã¤Ê¥±ー¥¹
¸µÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÇÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤»°³ë¡Ê¤ß¤«¤Ä¤é¡ËÆØ»ÖÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ÇÆ±É¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¥±ー¥¹¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëº£¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉé¤±¤¿Â¦¤¬°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¡ÊË¡Ê¸¾å¤Ï¡Ö°ÛµÄ¤Î¿½½Ð¡×¡Ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤â1É¼¤Ç¤âÊ¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¸õÊä¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÁªµó¿Í¡ÊÍ¸¢¼Ô¡Ë¤Ï¡¢ÅöÁª¿Í¤Î¹ð¼¨¤ÎÆü¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢Áªµó¤ò´ÉÍý¤·¤¿Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áªµó¤Î¸úÎÏ¤Þ¤¿¤ÏÅöÁª¤Î¸úÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛµÄ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡202¾ò¡Ë¡£
¤³¤Î°ÛµÄ¿½¤·½Ð¤Ï¡¢³«É¼ºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¸úÉ¼¤ÎÈ½Äê¤ä½¸·×¤Î¸í¤ê¤Ê¤É¡¢Áªµó¤ÎÅ¬ÀµÀ¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ÛµÄ¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¿³ºº¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÁ´É¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¡Ê³«Èä¡Ê¤«¤¤¤Ò¡ËÅÀ¸¡¡Ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¿½¤·½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë2¤Ä¤ÎÆñ´Ø
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÉ¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð°ì·ïÍîÃå¤È¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤â¤½¤âÉ¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¤¬ÂçÊÑ¤ÊÆñ´Ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¸úÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÄÌ¤ê³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÀï¾ì¤ÏÌµ¸úÉ¼¤È¤µ¤ì¤¿É¼¤Î¤¦¤Á¤Î¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÌµ¸úÉ¼¤Ï219É¼¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò½ä¤ê¡¢Âç¤¤ÊËà»¤¤¬È¯À¸¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÁªµó¤Î»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ò¤²¡Ù¤ä¡Ø¤á¤¬¤Í¡Ù¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Ò¤²¤Ï»ä¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤À¤«¤é»ä¤ÎÉ¼¤À¡Ù¡Ø¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï»ä¤À¤±¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï»ä¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¼°¤äÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÌ¾¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤Î¾×ÆÍ¤òÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÏ«ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¯¤¸ÄÌ¤ê¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤â¤·¤âÊ¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¬À¸¤¸ÆÀ¤ë¡£ÅöÁ³¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¼Ô¤«¤é¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤À¡£
¡Ö»ÔÄ®Â¼¤ÎÄ¹¤äµÄ°÷¤ÎÁªµó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÔÄ®Â¼Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤·¡¢¤½¤Î¿³ºº·ë²Ì¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡203¾ò¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è³«É¼·ë²Ì¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤Û¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º³Î¼Â¤Ë¹âºÛ¤Þ¤Ç¤ÏÁè¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤¯¤¸¤ÇÅöÁª¤·¤¿Â¦¤â¡¢¤½¤Î¿ÈÊ¬¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¦Ì³¤Ë½¸Ãæ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÅöÌÌ¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤ÎÂç¤¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¤È¤â¤«¤¯À¯¼£Åª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÔÀ¯¤â¤½¤Î´Ö¤Ëº®Íð¡¦ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»°³ëÊÛ¸î»Î¡Ë²áµî¤ÎÎà»÷»öÎã¤Ç¤Ï¡Ö·ë²ÌÊ¤¤ë¤³¤È¤â¡×
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÆÀÉ¼¿ô¤¬Á´¤¯Æ±¿ô¤Ë¤è¤ë¤¯¤¸°ú¤·èÃå¤Î»öÎã¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÊýÁªµó¤Ç¤ÏÎà»÷»öÎã¤ÏÈæ³ÓÅªÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁêÌÏ¸¶»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¤ÏÄê¿ôÆâ¤ÎºÇ²¼°ÌÅöÁª¥é¥¤¥ó¤Ç3158É¼¤ÈÆÀÉ¼Æ±¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤¬2¿ÍÈ¯À¸¡£¤¯¤¸°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÍîÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤«¤é¡¢Ìµ¸úÉ¼¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù¤Ë´Ø¤·¤Æ°ÛµÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬´þµÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿³ºº¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Á´É¼¤Î³«ÈäÅÀ¸¡¡ÊºÆÅÀ¸¡¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³«É¼·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸í¤ê¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÅöÁª¤Î¸úÎÏ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÁêÌÏ¸¶»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´É¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢1É¼º¹¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¶áÇ¯¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î³ë¾þ¶èµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ä2023Ç¯¤Î¾®»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÅÀ¸¡¤Î·ë²Ì¡¢2É¼¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤¬Ê¤¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢°ÛµÄ¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÁÊ¾ÙÅù¤Ç·ë²Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¸¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£