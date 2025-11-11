¡ÚÀ¯³¦¡Û¼¹Ç°¤Ç·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë ÆüËÜºÆÀ¸¤ËÂ¿Æñ¤ÊÁ¥½Ð¤Î¹â»Ô¿·Æâ³Õ
Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿·ã¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤ÎËö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£Êª²Á¹â¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ä¡Ä¡£²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÌÀÎ¥Ã¦¤ÇÀ¯³¦º®ÌÂ
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¨¡¡£¹â»Ô¤Ï¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«¤é¤ÎÆâ³Õ¤ò¡Ö·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆâ³Õ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¤³¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤áÂ¿¿ô¤ò·ÁÀ®¤·¡¢À¯¼£¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡£¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð·è¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÆâ³Õ¤ÎÉÔÆ°¤ÎÊý¿Ë¤À¡×¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¸Ç¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤é¤òÇË¤ê¡¢½÷À¤È¤·¤Æ·ëÅÞ°ÊÍè½é¤ÎÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¹â»Ô¡£¤À¤¬¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢ÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢26Ç¯´ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤À¡£¸øÌÀ¤È»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÁíºÛÁªÃæ¤«¤é¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¥Ã¦¡×¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¸øÌÀ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬Ë³¤·¤¤¹â»Ô¤Ï¡¢¸øÌÀ¤Î¡ÖËÜµ¤¡×¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Æü¤Î¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¸øÌÀÂåÉ½¤ÎÀÆÆ£Å´É×¤«¤éÎ¥Ã¦¤Î°Õ¸þ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢À¯¶É¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤Ã¤¿¡£´´»öÄ¹¤Î°Â½»½ß¤Ï¡Ö½½Ê¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öââ»ý¤È³Ð¸ç¤À¤±¤Ç¤ÏÊª»ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤³¤½Éâ¤«¤ÖÀ¥¤â¤¢¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÁêÁª½ÐÁªµó¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¡Ë¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÇ°Æ¬¤Ë°ìËÜ²½¤ò¿Þ¤ë¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£¹â»Ô¥µ¥¤¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡Ö¼«Ì±Î¥¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¡¢Äê¿ô465¤Î½°±¡¤Ç196µÄÀÊ¡¢ÁíÄê¿ô248¤Î»²±¡¤Ç¤Ï101µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄÀÊ¡Ê½°±¡24µÄÀÊ¡¢»²±¡21µÄÀÊ¡Ë¤òÂ¤·¤Æ¤âÎ¾±¡¤È¤â¤Ë²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤«¤¿¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Èº£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï½°±¡¤Ç27µÄÀÊ¡¢»²±¡¤Ç25µÄÀÊ¡£¼«¸øÏ¢Î©¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÂÄêÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï¹â»Ô¤Î¡Ö¸å¸«Ìò¡×¤ÎÉûÁíºÛ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº¤â¸åÄÌ¤·¤·¡¢¹â»Ô¤ÏÁíºÛÁªÍâÆü¤Î5Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ¤ÈÌ©¤«¤Ë²ñÃÌ¡£Ï¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿Æ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚ¤òºâÌ³Áê¤È¤·¤Æ³ÕÆâ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦Ä¾¸å¤«¤é¶ÌÌÚ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤¿¤é²¾¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ê½°±¡¤Ç¤Ï¡Ë²áÈ¾¿ô¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£¶ÌÌÚ¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤·¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¸¸¤Î¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×
¡¡µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹â»Ô¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤À¡£
¡¡¹â»Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Ï¢²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢Æ±¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¼«¤é¤Ë¶á¤¤ÁíÌ³´±Î½¤òÍÊÎ©¤·¡¢°Ý¿·¤Î¸õÊä¼Ô¤È·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ý¿·¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ö¾ð¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÅö½é¡¢¡Ö²þ³×»Ö¸þ¡×¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ë¾®Àô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¡¢°Ý¿·ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤â¾®Àô¤ò¡ÖÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼Â¹Ô¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾®Àô¤ÎÇÔËÌ¤Ï°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁªÄ¾¸å¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¡×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÀ¯¼£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¸øÌÀÎ¥Ã¦¤ÇÀ¯³¦º®ÌÂ
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¨¡¡£¹â»Ô¤Ï¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«¤é¤ÎÆâ³Õ¤ò¡Ö·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆâ³Õ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¤³¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤áÂ¿¿ô¤ò·ÁÀ®¤·¡¢À¯¼£¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡£¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð·è¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÆâ³Õ¤ÎÉÔÆ°¤ÎÊý¿Ë¤À¡×¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¸Ç¤¤·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤é¤òÇË¤ê¡¢½÷À¤È¤·¤Æ·ëÅÞ°ÊÍè½é¤ÎÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¹â»Ô¡£¤À¤¬¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢ÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢26Ç¯´ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤À¡£¸øÌÀ¤È»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÁíºÛÁªÃæ¤«¤é¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¥Ã¦¡×¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¸øÌÀ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬Ë³¤·¤¤¹â»Ô¤Ï¡¢¸øÌÀ¤Î¡ÖËÜµ¤¡×¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Æü¤Î¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¸øÌÀÂåÉ½¤ÎÀÆÆ£Å´É×¤«¤éÎ¥Ã¦¤Î°Õ¸þ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢À¯¶É¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤Ã¤¿¡£´´»öÄ¹¤Î°Â½»½ß¤Ï¡Ö½½Ê¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öââ»ý¤È³Ð¸ç¤À¤±¤Ç¤ÏÊª»ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤³¤½Éâ¤«¤ÖÀ¥¤â¤¢¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÁêÁª½ÐÁªµó¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¡Ë¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤òÇ°Æ¬¤Ë°ìËÜ²½¤ò¿Þ¤ë¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£¹â»Ô¥µ¥¤¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡Ö¼«Ì±Î¥¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¡¢Äê¿ô465¤Î½°±¡¤Ç196µÄÀÊ¡¢ÁíÄê¿ô248¤Î»²±¡¤Ç¤Ï101µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄÀÊ¡Ê½°±¡24µÄÀÊ¡¢»²±¡21µÄÀÊ¡Ë¤òÂ¤·¤Æ¤âÎ¾±¡¤È¤â¤Ë²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤«¤¿¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Èº£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï½°±¡¤Ç27µÄÀÊ¡¢»²±¡¤Ç25µÄÀÊ¡£¼«¸øÏ¢Î©¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÂÄêÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï¹â»Ô¤Î¡Ö¸å¸«Ìò¡×¤ÎÉûÁíºÛ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº¤â¸åÄÌ¤·¤·¡¢¹â»Ô¤ÏÁíºÛÁªÍâÆü¤Î5Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ¤ÈÌ©¤«¤Ë²ñÃÌ¡£Ï¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿Æ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚ¤òºâÌ³Áê¤È¤·¤Æ³ÕÆâ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦Ä¾¸å¤«¤é¶ÌÌÚ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤¿¤é²¾¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ê½°±¡¤Ç¤Ï¡Ë²áÈ¾¿ô¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£¶ÌÌÚ¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤·¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¸¸¤Î¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×
¡¡µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹â»Ô¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤À¡£
¡¡¹â»Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Ï¢²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢Æ±¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¼«¤é¤Ë¶á¤¤ÁíÌ³´±Î½¤òÍÊÎ©¤·¡¢°Ý¿·¤Î¸õÊä¼Ô¤È·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ý¿·¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ö¾ð¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÅö½é¡¢¡Ö²þ³×»Ö¸þ¡×¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ë¾®Àô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¡¢°Ý¿·ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤â¾®Àô¤ò¡ÖÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼Â¹Ô¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾®Àô¤ÎÇÔËÌ¤Ï°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁªÄ¾¸å¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¡×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÀ¯¼£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£