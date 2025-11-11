茺田知事は、高知県の特別職として「参与」を新しく設け、元県議会議員の大石宗氏を

起用する方針を、11月11日の会見で明らかにし、理解を求めました。

一方で、会見では、大石氏が自民党籍を持つことから、政治的中立性を懸念する声も出ています。



11日、県庁で行われた定例会見。

茺田知事は、自身の発案として、県の特別職として官民連携を推進する「参与」を新設し、

元県議会議員の大石宗氏を起用する方針を示しました。

その理由として茺田知事は、人口減少対策が苦戦しているとして、これまでよりも官民の連携を深め、さらに踏み込んだ取り組みを進めるために大石氏が適任だと説明しました。





■茺田知事「こういった職責を果たせる方は1つには県の行政がわかってないといけない。合わせて民間の事業所の実態、状況、発想こういったものも熟知している、両方がわかっている方が是非とも必要」一方で会見では、大石氏が自民党籍を持つことから、行政の政治的中立性を懸念する質問が相次ぎました。■茺田知事「勤務時間中は政治活動は行わない。あるいは地位を利用した選挙運動は、これも法律で禁止されているから行わない。そういった形で政治的な中立性は担保していく」特別職の参与は、高知県政初のポジションで、待遇は、副部長職で勤務は週3日、給与は月額37万円だということです。