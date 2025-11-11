Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º1200¿Í¤Î´ÑµÒ ÃæÆüvsºå¿À¤¬Îý½¬»î¹ç¡Ú¹âÃÎ¡Û
¸©Æâ¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤¬11·î11Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î½ÕÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÂÐºå¿À¤ÎÎý½¬»î¹ç¡£Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸©Æâ³°¤«¤éÌó1200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ç¤Ï¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤ÎÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯Áª¼ê¤¬¡¢ÃæÆü¤Ç¤Ï¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ßÀ¾Çµ²ðÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Àî¤äÉ´ºê¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯¡£Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â¤³¤³¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤ËÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤¬Â³¤¡¢0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤Èºå¿À¤Ï11·î16Æü¤Ë¤â°Â·Ý¥¿¥¤¥¬ー¥¹µå¾ì¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£